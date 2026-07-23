15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон» продлил контракт с Джорданом Уолшем на три года

«Бостон» продлил контракт с Джорданом Уолшем на три года
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» договорилась о трёхлетнем продлении контракта с защитником Джорданом Уолшем на сумму $ 15 млн, сообщает ESPN со ссылкой на инсайдера Шэмса Чаранию.

Новое соглашение вступит в силу после сезона-2026/2027 и будет действовать до конца сезона-2029/2030. Ранее «Бостон» активировал опцию команды на следующий сезон за $ 2,4 млн, которая стала полностью гарантированной 20 июля.

22-летний Уолш провёл третий сезон в НБА и стал регулярным игроком ротации. Он принял участие в 68 матчах (25 в старте), набирая в среднем 5,4 очка, делая 4,0 подбора и 0,8 передачи за 17:49 на паркете. Его реализация с игры составила 50,9%, с трёхочковой дистанции — 38,4%. Уолш также регулярно защищался против лучших периметровых игроков соперника.

Читать далее:
«Меня выперли, это безумие». Что сказал Джейлен Браун после громкого обмена из «Бостона»?
«Меня выперли, это безумие». Что сказал Джейлен Браун после громкого обмена из «Бостона»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android