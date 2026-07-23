«Бостон» продлил контракт с Джорданом Уолшем на три года

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» договорилась о трёхлетнем продлении контракта с защитником Джорданом Уолшем на сумму $ 15 млн, сообщает ESPN со ссылкой на инсайдера Шэмса Чаранию.

Новое соглашение вступит в силу после сезона-2026/2027 и будет действовать до конца сезона-2029/2030. Ранее «Бостон» активировал опцию команды на следующий сезон за $ 2,4 млн, которая стала полностью гарантированной 20 июля.

22-летний Уолш провёл третий сезон в НБА и стал регулярным игроком ротации. Он принял участие в 68 матчах (25 в старте), набирая в среднем 5,4 очка, делая 4,0 подбора и 0,8 передачи за 17:49 на паркете. Его реализация с игры составила 50,9%, с трёхочковой дистанции — 38,4%. Уолш также регулярно защищался против лучших периметровых игроков соперника.