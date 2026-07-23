Мадридский «Реал» договорился о переходе центрового Оливье Сарра — источник

Мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о подписании контракта с французским центровым Оливье Сарром. Об этом сообщает El Espanol.

В преддверии сезона-2026/2027 «Реал» нацелен укрепить переднюю линию после того, как Усман Гаруба получил тяжёлую травму ахиллова сухожилия. 27-летний баскетболист ростом 208 см обладает современным набором навыков, включая подвижность и дальний бросок. Ожидается, что это приобретение усилит чемпионские амбиции клуба в Евролиге за счёт роста, умения блокировать броски и тактической гибкости.

«Реал» также подписал ветерана Дэмиана Джонса, и вместе с Сарром они должны закрыть потребность команды в защите и опыте игры под кольцом в системе главного тренера Педро Мартинеса.

Оливье Сарр начал карьеру во Франции, затем выступал за университеты Уэйк-Форест и Кентукки в NCAA, где был включён в символическую сборную конференции ACC. Не будучи выбранным на драфте НБА 2021 года, он пробился в лигу через G-Лигу и провёл три сезона за «Оклахома-Сити Тандер», а затем выступал за «Кливленд Кавальерс». Всего в 50 матчах НБА уроженец Ниора набирал в среднем 4,7 очка и делал 3,4 подбора, реализуя 39,1% трёхочковых бросков. В G-Лиге Сарр регулярно оформлял дабл-даблы.

Отмечается, что переход имеет и семейный подтекст: младший брат Оливье, центровой «Вашингтон Уизардс» Алекс Сарр, с 2019 по 2021 год занимался в молодёжной академии «Реала», прежде чем уехать в Северную Америку.