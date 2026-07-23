«Барселона» объявила о переходе чемпиона Евролиги Александра Бальцеровского

«Барселона» официально объявила о подписании двухлетнего контракта с польским центровым Александром Бальцеровским. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

25-летний баскетболист ростом 216 см будет в команде как минимум до конца сезона-2027/2028. Он стал очередным усилением передней линии «Барселоны» в межсезонье.

Последние два сезона Бальцеровски выступал за «Уникаху» из Малаги, с которой завоевал Лигу чемпионов ФИБА и Кубок Испании в 2025 году, а также два Межконтинентальных кубка ФИБА и Суперкубок Испании. В минувшем сезоне в 34 матчах чемпионата Испании центровой набирал в среднем 10,5 очка, делал 3,4 подбора, 1,1 передачи и 0,8 блок-шота, реализуя 66,1% двухочковых бросков. В Лиге чемпионов ФИБА его показатели составили 8,8 очка, 2,3 подбора и 1,4 передачи в 14 встречах.

Бальцеровски имеет опыт выступлений в Евролиге. Сезон-2023/2024 он провёл в афинском «Панатинаикосе», с которым стал победителем Евролиги и чемпионом Греции. До перехода в греческий клуб польский центровой развивался в системе «Гран-Канарии» и помог испанской команде выиграть Еврокубок в сезоне-2022/2023. В 2021 и 2023 годах Бальцеровски дважды признавался восходящей звездой Еврокубка.

Баскетболист также является постоянным игроком сборной Польши. В её составе он выступал на чемпионате мира 2019 года и нескольких чемпионатах Европы.