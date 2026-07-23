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Яннис Адетокунбо объяснил, почему решил перейти в «Майами» после 13 лет игры за «Милуоки»

Яннис Адетокунбо объяснил, почему решил перейти в «Майами» после 13 лет игры за «Милуоки»
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда во флоридской команде «Майами Хит», объяснил, почему решил перейти в «Майами» после 13 лет игры за «Милуоки Бакс».

«Я действительно верил, что останусь в «Милуоки» на всю свою карьеру. Но потом понял, что нахожусь в зоне комфорта. Мне хотелось чего-то другого. И я рад быть здесь, в «Майами». Не буду врать, я не в зоне комфорта в «Майами». Я сделаю всё возможное [в составе этой команды]», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.

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