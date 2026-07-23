«Если меня примут обратно». Адетокунбо выразил надежду на возвращение в «Милуоки»

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда во флоридской команде «Майами Хит», выразил надежду, что в ходе своей профессиональной карьеры сможет вернуться в «Милуоки Бакс».

«С точки зрения баскетбола, я отлично провёл время в «Милуоки Бакс». Это команда навсегда останется в моём сердце. Я не знаю, но надеюсь, что когда глава, связанная с «Майами», завершится, а я не знаю, когда [это произойдёт] и завершится ли вообще, не могу сказать, сколько лет я там проведу, хотел бы вернуться в «Милуоки Бакс», если меня примут», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.