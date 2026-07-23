«Валенсия» подписала бывшего форварда НБА Мухамеда Гейе

«Валенсия» объявила о подписании контракта с бывшим форвардом НБА Мухамедом Гейе.

28-летний американский баскетболист ростом 206 см усилит переднюю линию команды, добавив ей мощи, атлетизма и универсальности в защите. Для Гейе этот переход станет первым опытом выступлений в Европе. До этого он провёл всю профессиональную карьеру в США, выступая за клубы НБА и G-Лиги.

Наиболее сильный сезон в G-Лиге Гейе провёл в 2025/2026 году в составе «Уинди Сити Буллз». В 34 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 15,9 очка, делал 7,4 подбора, 2,1 передачи, 1,4 блок-шота и 0,8 перехвата за 31 минуту игрового времени. При этом его реализация с игры составила 49,7%, а с трёхочковой дуги — 32,5%. В активе форварда также семь дабл-даблов, восемь матчей как минимум с 10 подборами и 12 игр с двумя и более блок-шотами.

В апреле 2026 года выступления в G-Лиге принесли Гейе контракт с «Чикаго Буллз» до конца сезона НБА. Он принял участие в двух матчах за команду, набирая в среднем 8,0 очка, делая 3,0 подбора и 3,0 передачи за 23 минуты. В заключительном матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» форвард записал на свой счёт 11 очков, четыре передачи, три подбора, два перехвата и один блок-шот.