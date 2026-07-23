Джей Ар Смит: кажется, из 16 лет карьеры лет семь я провёл в депрессии

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Ар Смит признался, что на протяжении большей части своей карьеры в лиге боролся с депрессией.

«Авария, потеря лучшего друга, постоянные отставки по каким‑то нелепым причинам, опоздания… Я столько времени боролся с проблемами с психическим здоровьем, что порой кажется: из 16 лет карьеры лет семь я провёл в депрессии.

Это просто в голове не укладывается. Безумие какое‑то. И при этом у меня, можно сказать, получилась неплохая карьера. Не выдающаяся, но хорошая. Но я постоянно об этом думаю, честно. Мой потенциал был настолько высок… И меня до сих пор гложет чувство сожаления. Из‑за этого порой не могу уснуть по ночам, врать не буду», — приводит слова Смита издание Basketball Network.

За 16 сезонов в НБА Смит завоевал два чемпионских титула — в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» и в 2020 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2013 году он был признан лучшим шестым игроком лиги. За время выступлений в НБА Смит заработал более $ 90 млн.