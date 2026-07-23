Помощник тренера «Далласа» Фил Хэнди — об Остине Ривзе: у него огромный запас для роста

Помощник главного тренера «Даллас Маверикс» Фил Хэнди, известный своей работой с игроками НБА, высоко оценил перспективы защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза.

«Не могу сказать, что был удивлён, но я видел многих игроков, которые приходили в лигу, и сразу замечал их потенциал. Вопрос в том, смогут ли они его раскрыть. Сразу на ум приходит Остин Ривз. Когда он пришёл в «Лейкерс» в свой дебютный сезон, я сразу разглядел в нём огромный, ещё не раскрытый потенциал. Он очень, очень талантливый. Я и сам себе говорил, и другим: «Этот парень сделает отличную карьеру». И всё благодаря упорной работе. Его звезда просто начала ярко сиять. Он по-настоящему посвятил себя делу. И, опять же, речь о том, чтобы раскрыть свой потенциал. Думаю, у этого молодого игрока ещё огромный запас для роста. Но он один из тех, в ком я сразу увидел потенциал и кто начал уверенно к нему двигаться», — приводит слова Хэнди издание HoopsHype.