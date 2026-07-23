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Адетокунбо ответил на критику насчёт своей жены

Адетокунбо ответил на критику насчёт своей жены
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда во флоридской команде «Майами Хит», ответил на критику по поводу выбора жены. В данный момент Яннис состоит в браке с Мэрайе Риддлсприггер с сентября 2024 года, они воспитывают четырёх детей.

«Я слышал столько всего [о своей жене] типа: «Почему Яннис с этой женщиной? Он мог бы быть с моделью. Не с одной моделью, а с десятью!» Но я с ней, поскольку она говорит мне правду. Она любит меня и скажет мне, когда я сделаю что-то не так, скажет правду моим детям. Я знаю, что она убьёт за моих детей, и она даже меня убьёт за них. Я знаю, что она не позволит моим детям зазнаться, и это для меня самое важное. Я люблю её. Я люблю её. Как женщину и как мать», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.

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