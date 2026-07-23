«Были мурашки». Яннис Адетокунбо — о тренировке под наблюдением Споэльстры и Райли

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда во флоридской команде «Майами Хит», рассказал, что у него появились мурашки, когда Пэт Райли и Эрик Споэльстра наблюдали за ним во время его первой тренировки в «Майами».

«Это было странное, но в то же время волнующее чувство. Перемены — это хорошо. Я приветствую их… Тренироваться и видеть, как там сидят тренер Споэльстра вместе с Пэтом Райли и наблюдают за моей тренировкой, — это вызывает у меня мурашки. Это новая глава в моей карьере, и я должен извлечь из неё максимум пользы», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.