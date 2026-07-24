«Хьюстон» продлил контракт с ветераном Дже'Шоном Тэйтом ещё на сезон — HoopsHype

«Хьюстон Рокетс» договорился о новом контракте с форвардом Дже'Шоном Тэйтом, сообщает HoopsHype. Соглашение рассчитано на один год и, по информации источника, предусматривает сумму в $ 3,07 млн.

Контракт 30-летнего баскетболиста частично гарантирован на сумму $ 1,04 млн. Это даёт «Рокетс» дополнительную гибкость в управлении зарплатной ведомостью и позволяет Тэйту побороться за место в ротации команды.

В минувшем сезоне Тэйт принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 2,8 очка, делая 1,6 подбора и 0,5 передачи за 9 минут игрового времени. При этом он установил личный рекорд по реализации бросков с игры — 51,4%.

Форвард присоединился к «Хьюстону» в ноябре 2020 года как не выбранный на драфте свободный агент, после того как начинал профессиональную карьеру за пределами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Уже в дебютном сезоне он закрепился в основе и по его итогам был включён в первую символическую сборную новичков лиги.

Предстоящий сезон станет для Тэйта седьмым в составе «Рокетс» — это единственная команда НБА, за которую он выступал на протяжении всей карьеры.