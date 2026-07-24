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Деннис Родман заявил, что никогда в жизни не употреблял тяжёлые наркотики

Деннис Родман заявил, что никогда в жизни не употреблял тяжёлые наркотики
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65-летний член Зала славы баскетбола и пятикратный (1989-1990, 1996-1998) чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Деннис Родман признался, что никогда в жизни не употреблял тяжёлые наркотики.

«Я никогда не употреблял кокаин или героин, ничего подобного. Просто выпивал и курил сигары. Кроме этого, я никогда в жизни не прикасался к наркотикам, кроме, пожалуй, алкоголя. Но за исключением этого, я никогда в жизни не прикасался к наркотикам», — приводит слова Родмана портал Fadeaway World.

Ранее 51-летняя Ларса Пиппен прояснила слух про отношения с 24-летним сыном Денниса Родмана.

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