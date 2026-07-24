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Девушки не должны соревноваться с биологическими мужчинами. Баскетболистка — о трансгендерах*

«Девушки не должны соревноваться с мужчинами». Баскетболистка — о трансгендерах*
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Баскетболистка клуба «Индиана Фивер» Софи Каннингем высказалась на тему участия трансгендеров* в спорте.

«Я получила много негативных сообщений с текстом, что ненавижу трансгендеров*. А я такого не говорила, я здесь, чтобы дарить любовь. Любовь — это правда и честность. Хочу защитить молодых девушек в раздевалке и на площадке — им не следует соревноваться с биологическими мужчинами», — приводит слова Каннингем ESPN.

В марте МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях, но допускается их участие в тех категориях, которые соответствуют их биологическому полу. В июне президент США Дональд Трамп заявил, что мужчины-трансгендеры* не должны участвовать в женских спортивных соревнованиях.

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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