«Девушки не должны соревноваться с мужчинами». Баскетболистка — о трансгендерах*

Баскетболистка клуба «Индиана Фивер» Софи Каннингем высказалась на тему участия трансгендеров* в спорте.

«Я получила много негативных сообщений с текстом, что ненавижу трансгендеров*. А я такого не говорила, я здесь, чтобы дарить любовь. Любовь — это правда и честность. Хочу защитить молодых девушек в раздевалке и на площадке — им не следует соревноваться с биологическими мужчинами», — приводит слова Каннингем ESPN.

В марте МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях, но допускается их участие в тех категориях, которые соответствуют их биологическому полу. В июне президент США Дональд Трамп заявил, что мужчины-трансгендеры* не должны участвовать в женских спортивных соревнованиях.

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