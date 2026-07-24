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Вембаньяма раскрыл истинную причину подписания контракта ниже максимальной планки

Вембаньяма раскрыл истинную причину подписания контракта ниже максимальной планки
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма объяснил своё решение подписать пятилетнее продление на $ 252 млн — ниже супермаксимума в $ 303 млн.

«У нас хорошая команда, у нас был очень хороший плей-офф, очень хороший регулярный сезон. Но знаете, что ещё лучше и важнее? Наш потенциал. И реальность сегодняшней НБА такова, что очень часто потенциал команд так и остаётся нераскрытым — из-за денег. Я просто хочу быть уверен, что с нами такого не случится», — приводит слова Вембаньямы The Athletic.

Такое решение может сэкономить «Сан-Антонио» около $ 50 млн за весь срок контракта. Плюс, если сохранить для Вембаньямы расчётную долю зарплаты на уровне 25%, а не супермаксимума, это позволит «Спёрс» летом 2027 года использовать полное исключение среднего уровня для команд без налога и остаться ниже первого налогового порога — вариант, который в противном случае потребовал бы обмена одного из игроков ротации.

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