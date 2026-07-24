Чарания заявил, что Леброн подпишет минимальный контракт с новым клубом

Авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался о будущем Леброна Джеймса.

«Какую бы команду он не выбрал в итоге, если речь идёт о минимальном контракте или исключении, то сами финансовые условия не будут главной частью этой сделки. Леброн Джеймс с самого начала дал понять, что это будет основано на счастье, на шансе бороться за чемпионство, на возможности соревноваться на высоком уровне, присоединиться к культуре, а не прийти в команду и вычистить из неё нескольких игроков.

В основном некоторые из этих команд могут предложить только контракты на уровне минимума для ветеранов или исключения. Некоторые могут дать двухлетнее исключение, которое составляет где-то около $ 5 млн, минимальный порог для Леброна Джеймса составит около $ 4 млн. Команды, среди которых он выбирает, много тратят. Это команды, которые будут платить налоги, тратить большие деньги, чтобы собрать составы, потому что их зарплаты очень перекошены в сторону топ-игроков.

Посмотрите на «Майами»: у вас есть два игрока с максимальными контрактами — Бэм Адебайо и Яннис Адетокунбо. Затем у вас есть [Эндрю] Уиггинс. У вас команда, которая довольно заполнена с точки зрения зарплат, но вам нужно подписать такого игрока, как Леброн Джеймс, по контракту, который будет либо минимальным, либо вы перешагнёте за потолок, что составит около $ 7-8 млн. Поверьте мне, если бы Леброн Джеймс в первую неделю свободного агентства захотел сказать: «Эй, я хочу пойти сюда. Знаете, вам нужно освободить для меня столько-то денег», все эти команды делали бы разные вещи. Но нужно попытаться собрать лучшую команду, какую только возможно», — сказал Чарания на The Pat McAfee Show.