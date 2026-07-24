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Родман рассказал, что во время карьеры в НБА люди делали ставки на то, когда он умрёт

Родман рассказал, что во время карьеры в НБА люди делали ставки на то, когда он умрёт
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65-летний член Зала славы баскетбола и пятикратный (1989-1990, 1996-1998) чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Деннис Родман рассказал, что во время его спортивной карьеры люди делали ставки на то, когда он умрёт.

«В каждом казино Вегаса с 1998 по 2010 год… В каждой букмекерской конторе было моё имя. Вы же не знаете почему, правда? Из-за подборов? Нет. Это было что-то вроде: «Когда умрёт Родман?» Правда. Посмотрите. Посмотрите. Я не лгу. Там было написано, когда Деннис должен был умереть в этом году, и люди делали на это ставки. В каждой букмекерской конторе это было», — приводит слова Родмана портал Fadeaway World.

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