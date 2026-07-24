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Леброн раскрыл, чего ему будет не хватать после завершения карьеры в баскетболе

Леброн раскрыл, чего ему будет не хватать после завершения карьеры в баскетболе
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41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, раскрыл, чего ему будет не хватать после завершения профессиональной карьеры.

«Только конкуренция и атмосфера. И освещение… Очевидно, что телевидение знает, некоторые арены знают, что есть разные уровни освещения, которые они включают, когда знают, что это большая игра или нет. Они знают наверняка. Они такие: «О, чёрт возьми, он в городе? Йоу, включи сегодня другие лампы». Я точно знаю, что буду скучать по этому.

Мы все соревнуемся ради одной общей цели — выиграть четверть, или игру, или серию, или чемпионат. Так что вы не сможете найти это где-либо, когда захотите соревноваться. И, конечно, не будет хватать крови, пота, слёз — всё, что ты вложил в это, чтобы достичь этого момента. Знаешь, это и есть награда. Так что да, этого наверняка будет не хватать», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

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