«Не ждут, пока Дэвиса обменяют». Чарания — о действиях Леброна и его агента на рынке

Авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался о действиях 41-летнего Леброна Джеймса и его агента Рича Пола на рынке свободных агентов.

«Разговоры с «Уорриорз» действительно были очень активны непосредственно перед началом его выхода на рынок свободных агентов. Именно поэтому Дрэймонд Грин отказался от опции игрока. Он отказался от $ 27,7 млн. Это удивило «Уорриорз». Это удивило всех в лиге. Но это было сделано для того, чтобы дать «Уорриорз» гибкость, чтобы попытаться заполучить Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Эти переговоры по Эй Ди, насколько я понимаю, никуда не продвинулись для «Уорриорз». Я не вижу никаких признаков того, что они возобновятся.

Я не думаю, что этот разговор продолжится, потому что сейчас, если бы «Уорриорз» захотели вступить в эту игру, им пришлось бы отдать несколько выборов первого раунда, несколько выборов на драфте, несколько обменов выборами и всё такое. И вопрос в том, хотите ли вы отдавать такую цену? Теперь, знаете, когда я разговариваю с командами по всей лиге, они говорят, что, если у вас есть шанс получить Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, вы, вероятно, отдадите эту цену. Но для «Уорриорз» тут чуть сложнее и компромисснее.

Так что там мог быть эффект домино и всё, что было до начала рынка свободных агентов. Теперь, когда прошло 20 дней, ничего не осталось. Команды определены. Информация известна. У Леброна есть всё необходимое, чтобы принять решение. Разговоры состоялись. Насколько я понимаю, мои источники говорят мне, что Леброн Джеймс, его агент Рич Пол, этот ближний круг не ждут ещё какой-либо встряски на рынке. Они не ждут, пока Энтони Дэвиса обменяют куда-то. Они не ждут, пока кто-то ещё перейдёт куда-то», — сказал Чарания на The Pat McAfee Show.