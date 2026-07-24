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Гилберт Аренас ответил критикам Леброна, упрекнувшим Джеймса в уходе из «Лейкерс»

Гилберт Аренас ответил критикам Леброна, упрекнувшим Джеймса в уходе из «Лейкерс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас отреагировал на критику в адрес форварда Леброна Джеймса из-за его ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я не злюсь на Леброна за то, что он ушёл из «Лейкерс», потому что он, по сути, продолжил их славу. Если Леброн решил уйти — это его право, и тут уже ничего не поделаешь.

Но я не возмущаюсь его решением, потому что он сделал то, что и должен был сделать: привёл «Лейкерс» к чемпионству и всё это время держал команду в центре внимания», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.

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Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!

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