Гилберт Аренас ответил критикам Леброна, упрекнувшим Джеймса в уходе из «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас отреагировал на критику в адрес форварда Леброна Джеймса из-за его ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я не злюсь на Леброна за то, что он ушёл из «Лейкерс», потому что он, по сути, продолжил их славу. Если Леброн решил уйти — это его право, и тут уже ничего не поделаешь.

Но я не возмущаюсь его решением, потому что он сделал то, что и должен был сделать: привёл «Лейкерс» к чемпионству и всё это время держал команду в центре внимания», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.

Прохожий спросил у Бронни о будущем Леброна в НБА: