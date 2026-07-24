Шакил О'Нил выделил один из рейтингов топ-10 лучших баскетболистов всех времён

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил на своей странице в социальных сетях репостнул список 10 лучших баскетболистов в истории.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Майкл Джордан.

2. Коби Брайант.

3. Карим Абдул-Джаббар.

4. Билл Расселл.

5. Мэджик Джонсон.

6. Ларри Бёрд.

7. Уилт Чемберлен.

8. Тим Данкан.

9. Стефен Карри.

10. Хаким Оладжьювон.

На протяжении своей карьеры в НБА Шакил играл за шесть команд, включая «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона-1999/2000.