Иванович: получи «Зенит» возможность, он был бы одним из лидеров и на европейской арене

Новый главный тренер «Зенита» Душко Иванович объяснил, почему решил возглавить петербургский клуб. По словам черногорского специалиста, на его решение повлияли амбиции команды, её философия, а также разговор с председателем совета директоров «Зенита» Александром Медведевым.

«Ещё когда я работал в «Химках», мне нравился образ, который создавал «Зенит»: амбициозный клуб с хорошей структурой, замечательными болельщиками, который каждый год стремится сделать шаг вперёд и сегодня уже заслуженно считается одной из лучших команд России. Уверен, что, получи клуб такую возможность, он был бы одним из лидеров и на европейской арене.

Ещё одним важным фактором стала философия клуба. Здесь ясно понимают, чего хотят: побеждать и стать чемпионами. И, наконец, наша беседа с Александром Медведевым (председатель совета директоров «Зенита». — Прим. «Чемпионата») окончательно убедила меня принять это предложение», — приводит слова Ивановича ТАСС.

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