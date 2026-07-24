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Новый главный тренер «Зенита» Иванович: я ценю настоящих звёзд

Новый главный тренер «Зенита» Иванович: я ценю настоящих звёзд
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Новый главный тренер «Зенита» Душко Иванович поделился подробностями о своём подходе к рабочему процессу. Напомним, соглашение между специалистом и клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца сезона-2028/2029.

«Я ищу игроков, которые готовы конкурировать и стремятся быть лучшими на каждой тренировке. Игроков, готовых жертвовать собой ради команды. А ещё я ценю настоящих звёзд. Для меня это не просто талантливые баскетболисты, а люди, которые своим поведением и на площадке, и за её пределами служат примером для окружающих и являются настоящими лидерами.

К успеху можно прийти разными путями. Конечно, тренер во многом зависит от уровня игроков. Его задача – раскрыть лучшие качества каждого баскетболиста и сделать так, чтобы они стали настоящей командой. Для меня именно это самое главное. Мои основные принципы — дисциплина, труд, характер и амбиции», — приводит слова Ивановича ТАСС.

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