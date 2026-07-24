Энтони Эдвардс тайно женился на своей давней возлюбленной — Daily Mail

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс тайно женился на своей давней возлюбленной Шеннон Джексон. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на данные официальной системы регистрации браков штата Миннесота, церемония состоялась 16 июля в округе Хеннепин.

О том, что пара могла узаконить отношения, болельщики начали догадываться после появления Эдвардса на Fanatics Fest в Нью-Йорке с чёрным кольцом на безымянном пальце. Баскетболист и Джексон встречаются с 2020 года — вскоре после того, как Энтони был выбран под первым номером драфта НБА. В марте 2024 года у пары родилась дочь Эйслинн.

Свадьба состоялась спустя несколько дней после завершения судебного разбирательства между Эдвардсом и его бывшей девушкой Айешей Ховард по делу об алиментах на их общую дочь Обри. Суд в штате Джорджия постановил, что именно этот штат обладает юрисдикцией по делу, обязав баскетболиста выплачивать $ 3222 в месяц. При этом требования Ховард рассматривать дело в Калифорнии, где сумма выплат могла быть значительно выше, были отклонены.

По данным судебных документов, опубликованных TMZ, Ховард не явилась на судебное заседание и не представила доказательств в поддержку своих требований. Также отмечается, что с января 2025 года Эдвардс добровольно выплатил на содержание ребёнка около $ 110 тыс.

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