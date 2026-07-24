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Родман высказался о фанате в его майке, который вступил в конфликт с болельщиками «Никс»

Родман высказался о фанате в его майке, который вступил в конфликт с болельщиками «Никс»
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Легенда НБА Деннис Родман отреагировал на эпизод с болельщиком «Сан-Антонио», который оказался в центре внимания во время финальной серии НБА-2026 между «Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». По словам бывшего игрока, его особенно позабавило, что фанат команды из Техаса был одет в майку с его фамилией.

«Вы видели того парня в майке Денниса Родмана с номером 10 из «Сан-Антонио», который вышел туда и начал разбираться со всеми? Кто-нибудь это видел? Посмотрите, серьёзно. Один парень вышел в майке с моим номером и начал там всех разносить. Вы это видели?

Я подумал: «Ого, там ведь моё имя на этой чёртовой майке. Это точно должно было быть моё имя». Это мог быть Дэвид Робинсон или Тим Дункан? Нет», — сказал Родман во время подкаста Above the Rim с Дуайтом Ховардом на Fanatics Fest.

Родман выступал за «Спёрс» с 1993 по 1995 год, однако наибольшую известность получил благодаря выступлениям за «Детройт Пистонс» и «Чикаго Буллз».

Кто кого?
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