Эксперт высказался о будущем Всеволода Ищенко после Летней лиги НБА

Американский обозреватель Кирк Хендерсон высказался о будущем 21-летнего российского защитника Всеволода Ищенко, которого «Даллас Маверикс» выбрал во втором раунде драфта НБА — 2026.

«Лично я считаю, что Сева Ищенко должен остаться за океаном, чтобы мы могли продолжать говорить о нём всё лучше и лучше. А к этому времени в следующем году в наших глазах он будет величайшим игроком всех времён», — написал Хендерсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Ищенко выступал за «Даллас» в Летней лиге НБА. Многие болельщики техасской команды ранее высказывали мнение, что клуб должен сохранить россиянина.