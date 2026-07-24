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«Вопрос времени». Бэм Адебайо оценил ИИ-фото с Леброном и Яннисом Адетокунбо

«Вопрос времени». Бэм Адебайо оценил ИИ-фото с Леброном и Яннисом Адетокунбо
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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо поставил лайк под публикацией в социальной сети с изображениями, на которых он, новичок команды Яннис Адетокунбо и ветеран Леброн Джеймс проводят время вместе. Кадры вызвали бурное обсуждение среди болельщиков НБА.

«Мы всё видели сливы… Это лишь вопрос времени», — говорится в подписи под публикацией.

Фото: lostinframes79_/https://x.com/TheHeatCentral

Отметим, что фото появились на странице lostinframes79_ — аккаунте, специализирующемся на создании контента с использованием нейросетей.

Летом 2026 года Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и в настоящий момент является свободным агентом.

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