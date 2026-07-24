«Вопрос времени». Бэм Адебайо оценил ИИ-фото с Леброном и Яннисом Адетокунбо

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо поставил лайк под публикацией в социальной сети с изображениями, на которых он, новичок команды Яннис Адетокунбо и ветеран Леброн Джеймс проводят время вместе. Кадры вызвали бурное обсуждение среди болельщиков НБА.
«Мы всё видели сливы… Это лишь вопрос времени», — говорится в подписи под публикацией.
Фото: lostinframes79_/https://x.com/TheHeatCentral
Отметим, что фото появились на странице lostinframes79_ — аккаунте, специализирующемся на создании контента с использованием нейросетей.
Летом 2026 года Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и в настоящий момент является свободным агентом.
Прохожий спросил у Бронни о будущем Леброна в НБА: