«Вопрос времени». Бэм Адебайо оценил ИИ-фото с Леброном и Яннисом Адетокунбо

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо поставил лайк под публикацией в социальной сети с изображениями, на которых он, новичок команды Яннис Адетокунбо и ветеран Леброн Джеймс проводят время вместе. Кадры вызвали бурное обсуждение среди болельщиков НБА.

«Мы всё видели сливы… Это лишь вопрос времени», — говорится в подписи под публикацией.

Фото: lostinframes79_/https://x.com/TheHeatCentral

Отметим, что фото появились на странице lostinframes79_ — аккаунте, специализирующемся на создании контента с использованием нейросетей.

Летом 2026 года Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и в настоящий момент является свободным агентом.

Прохожий спросил у Бронни о будущем Леброна в НБА: