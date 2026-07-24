Джейлен Брансон объяснил, почему отказался от $ 113 млн по контракту с «Нью-Йорком»

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», рассказал, почему решил пойти на снижение суммы по контракту с «Нью-Йорком», что составило $ 113 млн.

«Все считают, что я упускаю возможность заработать. И в какой-то степени это так. Максимум, который я мог бы получить по контракту, составлял примерно $ 156 млн. Если бы я подождал год, то сумма была бы примерно на $ 100 млн больше… Тем не менее средняя продолжительность карьеры в НБА составляет около четырёх лет. Когда есть такая неопределённость с будущим, когда делаешь ставку на себя, ты никогда не знаешь, чего ожидать.

Так что, зная это, и понимая, что со мной всё в порядке, с моей семьёй всё хорошо, я могу просто играть свободно. Мне не нужно ни о чём беспокоиться. Это определённо повлияло на моё решение. Но что бы я ни делал, мой образ жизни не менялся. Я не покупал кучу вещей. Понимаю, что это безумие. Например, если я чувствую, что собираюсь совершить крупную покупку, то звоню родителям и спрашиваю: «Что вы об этом думаете?» А они отвечают: «Ты взрослый мужчина. Можешь делать что хочешь».

В такие моменты я думаю: «Да, но я просто хочу убедиться, что делаю всё правильно». Я всё ещё провожу эти проверки, чтобы убедиться, что делаю всё правильно, поскольку для меня важно иметь это богатство как можно дольше и для будущих поколений», — приводит слова Брансона портал Fadeaway World.

Джейлен заключил в 2024 году контракт с «Нью-Йорк Никс» на сумму в $ 156 млн, отказавшись при этом от пятилетнего соглашения на $ 269 млн.