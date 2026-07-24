«Уступает конкурентам в физической готовности». Арсич — о новичке «Енисея»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич отреагировал на подписание контракта с 22-летним российским баскетболистом Яном Додеусом, выступающим на позиции разыгрывающего защитника.

«Ян — молодой и талантливый игрок, который на данный момент уступает своим конкурентам на позиции в физической готовности. Мы будем работать вместе, чтобы как можно быстрее сократить это отставание и дать ему возможность проявить свои технико-тактические навыки в матчах Единой лиги», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

Сезон-2025/2026 Додеус, в 2025-м вызывавшийся в сборную России, провёл в составе «ЧБК» в Суперлиге.