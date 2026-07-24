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Браун — о 41-летнем Леброне: НБА буквально ждёт его — даже расписание двигают ради него

Браун — о 41-летнем Леброне: НБА буквально ждёт его — даже расписание двигают ради него
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Бывший центровой НБА Кваме Браун рассказал, что комиссионер лиги Адам Сильвер надеется на скорейшее решение форварда Леброна Джеймса по поводу своего будущего.

«[Адам] Сильвер ведь раньше хотел, чтобы Леброн поскорее принял решение, чтобы это не сдвигало старт нового сезона. Но как всё обстоит на самом деле: Джеймс здесь полностью держит ситуацию в руках, и самому Сильверу приходится под него подстраиваться. Лига буквально ждёт его — даже расписание двигают ради него. Не так уж много 41-летних игроков могут заставить НБА делать что-то подобное. Говорят, что из-за него даже календарь рождественских матчей пришлось придержать.

Серьёзно, этот парень — самый настоящий король. Ради него даже праздничное расписание приходится менять. Если один человек способен заставить лигу ждать своего решения, откладывать матчи на Рождество и даже на День благодарения, это значит только одно: он всё ещё главная фигура в лиге. И, честно говоря, я вообще не удивлён. Это лишь доказывает, что внимание к Леброну по-прежнему на максимуме. Тут его невозможно не уважать — в этом плане он, безусловно, заслуживает признания», — заявил Браун в рамках собственного подкаста.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
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Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
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