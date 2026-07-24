Игрок «Шарлотт» — о Ламело Болле: мы уже начинаем по нему скучать

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Кон Книппел рассказал о своём бывшем партнёре по команде Ламело Болле.

«Это было здорово — быть рядом с ним каждый день, так что мы уже начинаем по нему скучать. Та энергия и та радость, которые он приносил в раздевалку, были просто незабываемыми. У него громкий голос, но он каждый день заходил, здоровался со всеми. Я имею в виду, и с тренерами, и с тренером по физподготовке, и с помощниками, и даже с теми, кто готовил еду в столовой — он всем говорил «привет». Для новичка иметь рядом такого человека — это действительно круто», — рассказал Книппел в рамках подкаста Uncut Podcast.

Ранее «Шарлотт» обменял Болла и Джоша Грина в «Миннесоту Тимбервулвз» в обмен на Наза Рида, незащищённый пик первого раунда драфта 2033 года, три права на обмен пиками первого раунда — в 2028, 2029 и 2030 годах — а также три пика второго раунда — в 2029, 2032 и 2033 годах.