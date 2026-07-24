Леброн Джеймс назвал любимые команды, за которые когда-либо играл

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, перечислил любимые команды, за которые когда-либо играл.

«Я бы сказал, что «Майами», или как мы называем себя «Хитлз», была невероятной командой, поскольку мы не только добивались успеха на площадке, но и получали удовольствие от общения друг с другом вне её. Это было идеальное стечение обстоятельств. Я бы также назвал «Кливленд Кавальерс» образца 2016 года. Это тоже была невероятная команда.

А ещё «Лейкерс» версии 2020 года были великолепной командой. Мы отлично провели время и выиграли чемпионат. И я вам скажу ещё об одной невероятной команде. «Команда искупления» на ОИ-2008, олимпийская сборная США, завоевавшая золотую медаль в 2008 году. Это тоже была невероятная команда», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.