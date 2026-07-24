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Новичок «Енисея» из Суперлиги отреагировал на контракт с клубом

Новичок «Енисея» из Суперлиги отреагировал на контракт с клубом
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22-летний российский баскетболист Ян Додеус, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, отреагировал на подписание многолетнего контракта с командой Единой лиги ВТБ «Енисей».

«Я очень рад присоединиться к «Енисею»! Для меня это новый этап в карьере, поэтому впереди много работы. Я следил за командой в прошлом сезоне. С некоторыми ребятами из нынешнего состава уже пересекался на площадке, поэтому уверен, что адаптация пройдёт быстро», — приводит слова Додеуса пресс-служба команды.

Додеус является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». За свою карьеру успел сыграть за команды «Зенит-М» и «Зенит-2». Предыдущий сезон провёл в «ЧБК» в Суперлиге.

Мнение тренера о новичке команды:
«Уступает конкурентам в физической готовности». Арсич — о новичке «Енисея»
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Новости. Баскетбол
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