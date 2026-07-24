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Перкинс: в конце сезона имя Энтони Дэвиса точно будет упомянуто в контексте гонки за MVP

Перкинс: в конце сезона имя Энтони Дэвиса точно будет упомянуто в контексте гонки за MVP
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс поделился мнением насчёт перспектив 33-летнего центрового клуба «Вашингтон Уизардс» соотечественника Энтони Дэвиса в сезоне-2026/2027.

«Если бы я был на месте Энтони, то выслушал бы всё это неуважение [которое говорится обо мне] от команды вроде «Голден Стэйт», которой нужен Дэвис, но при этом они не готовы рисковать и ставить своё будущее ради приобретения Энтони.

Эй Ди, если ты это смотришь, то я верю, что ты по-прежнему один из лучших игроков в НБА. Когда здоров, ты всё ещё игрок калибра сборной НБА и защитной сборной. Я верю, что к концу сезона имя Энтони Дэвиса точно будет упомянуто в контексте гонки за MVP», — приводит слова Перкинса портал Yahoo Sports.

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