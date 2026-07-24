Риверс выделил главную проблему «Голден Стэйт», которую решит переход Леброна

Бывший главный тренер ряда клубов НБА Док Риверс порассуждал о том, что будет, если форвард Леброн Джеймс окажется в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Команда станет сильнее, а их игра в пас — ещё лучше. При этом важно понимать, что атакующая система «Голден Стэйт» всегда строилась вокруг Стефена Карри как главного ядра, но в реальности Карри очень сильно зависит от Дрэймонда Грина, который начинает атаки.

Раньше, когда Грин садился на скамейку, у команды на площадке просто не было качественного пасующего. А если придёт Джеймс, то у «Уорриорз» в течение всех 48 минут матча будет элитный распасовщик. И это сделает игру Карри ещё более эффективной и впечатляющей», — заявил Риверс на YouTube-канале NBC Sports Bay Area & California.