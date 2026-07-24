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Стала известна сумма будущего контракта Джейлена Брансона, пожертвовавшего $ 113 млн

Стала известна сумма будущего контракта Джейлена Брансона, пожертвовавшего $ 113 млн
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29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», как ожидается, продлит контракт с «Нью-Йорком» на сумму не более $ 300 млн следующим летом.

Об этом сообщает инсайдер и обозреватель портала Yahoo Sports Винсент Гудвилл в ходе интервью на YouTube-канале NBA on ESPN.

Напомним, в межсезонье 2024 года Джейлен отказался от пятилетнего контракта на сумму $ 269 млн, предпочтя заключить четырёхлетнее соглашение с командой на сумму $ 156,5 млн. Таким образом, «Нью-Йорк» получил больше свободы в ротации состава, что способствовало чемпионству клуба в сезоне-2025/2026.

Истинные намерения:
Джейлен Брансон объяснил, почему отказался от $ 113 млн по контракту с «Нью-Йорком»
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