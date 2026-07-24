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«Это вполне рабочая идея». Дерек Фишер — о возможном переходе Леброна в «Майами»

«Это вполне рабочая идея». Дерек Фишер — о возможном переходе Леброна в «Майами»
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Бывший игрок НБА Дерек Фишер заявил, что с интересом смотрит на возможный переход Леброна Джеймса в «Майами Хит» и его связку с Яннисом Адетокунбо и Бэмом Адебайо.

«Такая линия — Леброн Джеймс, Яннис Адетокунбо, Бэм Адебайо и Эндрю Уиггинс — позволяет в защите бесконечно меняться игроками. Пробить такую оборону соперникам было бы крайне сложно. С точки зрения баскетбола это вполне рабочая идея. Игра рядом с Яннисом Адетокунбо и Бэмом Адебайо позволила бы Леброну действовать так, как ему самому хочется.

Ему не нужно просто быть плеймейкером. Если бы он оказался в «Филадельфии», «Голден Стэйт» или «Кливленде», всё равно время от времени пришлось бы брать на себя именно эту роль. И в этом смысле многое говорит, что «Хит» могут быть для него более подходящим вариантом», — заявил Фишер на YouTube-канале
97.1 The Fan LA.

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