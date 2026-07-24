«Твоё тело тебя предало». Бош эмоционально высказался о сгустках крови и конце карьеры

Экс-игрок НБА и двукратный чемпион лиги в составе «Майами Хит» Крис Бош высказался о том, как у него обнаружили тромбы в тот момент, когда «Майами» обменял его на Горана Драгича в феврале 2015 года.

«Всё ещё надеялся, что у меня есть шанс играть. Это было тяжёлое время, чувак. У нас была молодая команда, и я хотел продолжать играть в баскетбол. Когда не можешь этого делать, появляется ощущение, будто твоё тело тебя предало. Очень тяжело это принять.

Меня это реально выбило, потому что я был в больнице, в приёмном отделении, меня уже готовили к перевозке, а я смотрю телевизор и вижу по ESPN, что мы обменяли игрока на Горана Драгича. И всё это происходило в тот момент, когда меня везли обратно — уже с кислородом под носом, потому что, как сказали, он мне нужен. Это было как какой-то плохой сон.

Я всё ещё очень хотел быть отличным баскетболистом. На тот момент у меня ещё был шанс, но год спустя всё изменилось. Леброн уже уехал в Кливленд, так что мы пытались понять, как стать хорошей командой, больше бросать трёхочковые. У меня не было времени по-настоящему освоить это так, как мне хотелось бы», — заявил Бош на YouTube-канале NBAT2.