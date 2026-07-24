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ESPN представил обновлённый рейтинг силы клубов НБА в межсезонье 2026 года

ESPN представил обновлённый рейтинг силы клубов НБА в межсезонье 2026 года
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В издании ESPN представили рейтинг силы клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в межсезонье-2026.

Рейтинг силы команд НБА в межсезонье-2026 по версии ESPN:

1. «Оклахома-Сити Тандер».
2. «Сан-Антонио Спёрс».
3. «Нью-Йорк Никс».
4. «Денвер Наггетс».
5. «Филадельфия Сиксерс».
6. «Детройт Пистонс».
7. «Миннесота Тимбервулвз».
8. «Кливленд Кавальерс».
9. «Бостон Селтикс».
10. «Хьюстон Рокетс».
11. «Лос-Анджелес Лейкерс».
12. «Майами Хит».
13. «Торонто Рэпторс».
14. «Атланта Хоукс».
15. «Индиана Пэйсерс».
16. «Орландо Мэджик».
17. «Юта Джаз».
18. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
19. «Голден Стэйт Уорриорз».
20. «Финикс Санз».
21. «Шарлотт Хорнетс».
22. «Вашингтон Уизардс».
23. «Даллас Маверикс».
24. «Лос-Анджелес Клипперс».
25. «Чикаго Буллз».
26. «Мемфис Гриззлиз».
27. «Нью-Орлеан Пеликанс».
28. «Бруклин Нетс».
29. «Милуоки Бакс».
30. «Сакраменто Кингз».

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