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Керр может начать выпускать новичка «Голден Стэйт» Лендеборга в старте — источник

Керр может начать выпускать новичка «Голден Стэйт» Лендеборга в старте — источник
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Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг рассказал, что главный тренер команды Стив Керр не исключает его появления в стартовой пятёрке уже в следующем сезоне. Об этом сообщил журналист ESPN Энтони Слейтер.

«Я спросил его о первых разговорах со Стивом Керром. Он упомянул: «Все знают, что у Стива есть история, он не особенно доверяет новичкам. Но затем сказал, что в моём случае всё иначе». И Стив Керр уже сообщил ему, есть вероятность, что игрок начнёт следующий сезон в стартовой пятёрке», — приводит слова Лендеборга Слейтер в эфире ESPN.

Лендеборг был выбран «Голден Стэйт» на драфте НБА 2026 года под 11-м номером.

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