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Переход Ищенко в «Даллас» оказался под угрозой из-за правил НБА

Переход Ищенко в «Даллас» оказался под угрозой из-за правил НБА
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Переход российского защитника Всеволода Ищенко в «Даллас Маверикс» может столкнуться с неожиданным препятствием из-за действующих правил НБА. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Марк Штейн.

«Пока я продолжаю разбираться во всей этой истории с Всеволодом Ищенко, сегодня утром я связался с очень надёжным источником. Он сообщил, что выкупить игрока, чтобы затем подписать его на двусторонний контракт, невозможно. Оказывается, правила НБА этого не позволяют. Честно говоря, я сам не знал об этом ограничении, но, как мне сказали, оно прописано в коллективном соглашении ещё с версии 2017 года.

Насколько теперь понимаю, если «Даллас» выкупит контракт Ищенко, то клуб должен будет иметь место в основном составе для его подписания. Мне объяснили, что механизм выкупа применяется для игроков, которых подписывают на стандартные контракты, а не на двусторонние. Тогда возникает вопрос: не договорился ли Ищенко о расторжении контракта с российским клубом самостоятельно, без официального выкупа со стороны команды НБА? Посмотрим, насколько это вообще возможно», — сказал Штейн в эфире подкаста DLLS Mavs Podcast.

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