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Шэмс Чарания: Леброн Джеймс подписал двухлетний контракт с «Филадельфией»

Шэмс Чарания: Леброн Джеймс подписал двухлетний контракт с «Филадельфией»
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Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс продолжит карьеру в «Филадельфии Сиксерс». Об этом сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на агентство Klutch Sports Group и его генерального директора Рича Пола.

По информации источника, 41-летний форвард подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на $ 8 млн. Соглашение также включает опцию игрока на второй год.

Джеймс стал свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 2018 года. В составе калифорнийского клуба Леброн выиграл чемпионский титул НБА в 2020-м. Ранее в качестве клубов, где может продолжить карьеру Джеймс, назывались «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс», «Голден Стэйт Уорриорз».

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