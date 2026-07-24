«Думал, с баскетболом покончено». Леброн эмоционально прокомментировал переход в «Сиксерс»

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс выступил с эмоциональным обращением после подписания контракта с «Филадельфией Севенти Сиксерс»,

«Думал, что после окончания сезона с баскетболом покончено. Я не был готов объявить об этом сразу и понимал, что мне нужно время, чтобы всё как следует обдумать. Но почти не сомневался, что уже сыграл свой последний матч. На той последней пресс-конференции я был абсолютно честен, когда сказал, что мне нужно разобраться в себе и понять, люблю ли я эту игру по-прежнему. И действительно всё ещё люблю баскетбол. И чувствую, что мне ещё есть что дать.

Последние несколько недель стали для меня особенными. Впервые за долгое время не знал, что делать дальше, и смог по-настоящему остановиться и всё спокойно обдумать. Я провёл невероятные месяцы рядом с людьми, которых люблю, пытаясь понять, каким должен быть следующий шаг. Это моё окончательное решение. Делаю его не ради денег. Не ради семьи.

Так ради чего я вообще продолжаю играть? Я всё ещё готов жертвовать собой. Всё ещё хочу работать. Всё ещё хочу пахать. Я всё ещё хочу соревноваться, побеждать и снова испытать чувство, когда становишься чемпионом. Верю, что могу помочь «Филадельфии Сиксерс» стать чемпионской командой. И я с огромным воодушевлением жду возможности вдохнуть новую энергию в эту фанатскую базу и в последний раз отправиться в это невероятное путешествие.

Спасибо, Лос-Анджелес. Майами, я всегда буду любить тебя. А Северо-восточный Огайо навсегда останется моим домом», — написал Леброн Джеймс на своей странице в социальной сети Х.