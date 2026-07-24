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Названа вероятная стартовая пятёрка «Филадельфии» с Леброном Джеймсом в составе

Названа вероятная стартовая пятёрка «Филадельфии» с Леброном Джеймсом в составе
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Статистический портал StatMuse на своей странице в социальной сети Х опубликовал предполагаемую стартовую пятёрку «Филадельфии Сиксерс» после перехода четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в состав команды.

По версии источника, в стартовый состав «Филадельфии» войдут защитник Ви Джей Эджкомб, разыгрывающий Тайриз Макси, лёгкий форвард Джейлен Браун, тяжёлый форвард Леброн Джеймс и центровой Джоэл Эмбиид.

Ранее стало известно, что Джеймс покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» после восьми сезонов в составе и одного чемпионского титула. Среди вариантов продолжения карьеры назывались «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс», однако Леброн подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на $ 8 млн с опцией игрока на второй сезон.

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