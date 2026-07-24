Контракт Леброна Джеймса с «Филадельфией Сиксерс»: зарплата, срок, опции игрока

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс» подписан контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс», «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его условиями.

По информации экспертов ESPN Шэмса Чарании и Бобби Маркса, соглашение рассчитано на два сезона и заключено по правилу ветеранского минимального контракта. В сезоне-2026/2027 Джеймс заработает $ 3 876 529. Зарплата за сезон-2027/2028 составит $ 4 070 355, второй год соглашения является опцией игрока.

Джеймс выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года, за это время он успел заработать один чемпионский титул. Ранее среди вариантом продолжения карьеры назывались «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».