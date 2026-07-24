Источник раскрыл, почему Леброн Джеймс выбрал «Филадельфию» для продолжения карьеры

Известный американский журналист Шэмс Чарания рассказал, что обмен Джейлена Брауна повлиял на решение четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса присоединиться к клубу.

«Для Леброна Джеймса всё стало очевидно. Он посмотрел на состав «Филадельфии» после обмена Джейлена Брауна. Помните, ребята, как ещё недавно «Сиксерс» вообще не рассматривались в качестве варианта. Их не было среди претендентов до тех пор, пока Боб Майерс и Майк Гэнси не провернули обмен, в результате которого в команду пришёл Джейлен Браун.

Теперь у них есть Тайриз Макси, Ви Джей Эджкомб, Джейлен Браун и Джоэл Эмбиид. Леброн посмотрел на этот состав. Посмотрел на ситуацию с платёжной ведомостью. Посмотрел на состав «Кливленда». И в итоге выбрал «Филадельфию» для своего исторического 24-го сезона в НБА. При этом он подписывает двухлетний контракт с опцией игрока на второй сезон. Это означает, что и «Сиксерс», и сам Леброн рассматривают вариант, при котором он проведёт и 25-й сезон в лиге, установив новый исторический рекорд.

Большую роль в этом сыграли Боб Майерс, Майк Гэнси и целая группа игроков команды. Тайриз Макси, Джейлен Браун и Джоэл Эмбиид связывались с Леброном. Особенно важными были отношения Леброна с Макси. Они убеждали его присоединиться к проекту, главной целью которого является борьба за чемпионский титул. Именно поэтому сегодня Леброн Джеймс принял такое решение», — сказал Чарания в эфире ESPN.