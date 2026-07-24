Назван игрок «Филадельфии», сыгравший ключевую роль в переходе Леброна Джеймса

Защитник и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси возглавил попытку переманить форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию». Об этом сообщает ESPN.

«Тем временем сразу три игрока «Сиксерс» — Тайриз Макси, Джоэл Эмбиид и недавно приобретённый Джейлен Браун, ещё одно неожиданное усиление «Филадельфии» в это межсезонье, лично вышли на Джеймса. И эту работу взял на себя именно Макси — ещё один клиент Klutch, который раньше называл Джеймса своим «старшим братом», — сказано в статье.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Сиксерс» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. При этом второй год соглашения является опцией игрока.