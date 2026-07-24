«Чего вы вообще ожидали?» Бэйлесс назвал истинную причину перехода Леброна в «Филадельфию»

Североамериканский журналист и популярный телеведущий Скип Бэйлесс заявил, что форвард Леброн Джеймс сам выбрал погоню за перстнями, заключив контракт с «Филадельфией».

«Чего вы вообще ожидали? Речь никогда не шла о баскетбольном счастье. Баскетбольное счастье, как сказал Рич Пол… Нет, это было не об этом. Это была именно погоня за чемпионскими перстнями. Какая команда дала Леброну Джеймсу лучший шанс взять пятый, может, даже и шестой титул? С самого начала было очевидно, что это «Филадельфия Сиксерс» — команда, над которой словно витает тот колокольный звон свободы», — заявил Бэйлесс на своей страничке в социальной сети X.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Сиксерс» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. При этом второй год соглашения является опцией игрока.