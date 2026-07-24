15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Станет ли Леброн Джеймс чемпионом НБА в составе «Филадельфии»?

Станет ли Леброн Джеймс чемпионом НБА в составе «Филадельфии»?
Комментарии

Сегодня, 24 июля, четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс объявил о подписании двухлетнего контракта с «Филадельфией Сиксерс».

До этого форвард на протяжении восьми сезонов выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», с которыми один раз завоевал чемпионский титул. В своём заявлении Джеймс писал, что верит в чемпионство «Филадельфии » и готов помочь команде его достигнуть. Теперь партнёрами Леброна по «Сиксерс» станут Тайриз Макси, Джейлен Браун и Джоэл Эмбиид.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе: «Станет ли Леброн Джеймс чемпионом НБА в составе «Филадельфии»?»

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»
Вот это поворот! Леброн Джеймс выбрал новый клуб и удивил многих! Вот это поворот! Леброн Джеймс выбрал новый клуб и удивил многих!
Леброн Джеймс — в «Филадельфии». 5 главных вопросов о новом союзе Леброн Джеймс — в «Филадельфии». 5 главных вопросов о новом союзе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android