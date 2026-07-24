Сегодня, 24 июля, четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс объявил о подписании двухлетнего контракта с «Филадельфией Сиксерс».

До этого форвард на протяжении восьми сезонов выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», с которыми один раз завоевал чемпионский титул. В своём заявлении Джеймс писал, что верит в чемпионство «Филадельфии » и готов помочь команде его достигнуть. Теперь партнёрами Леброна по «Сиксерс» станут Тайриз Макси, Джейлен Браун и Джоэл Эмбиид.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе: «Станет ли Леброн Джеймс чемпионом НБА в составе «Филадельфии»?»

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