«Я был в шоке». Трёхкратный чемпион НБА отреагировал на контракт Леброна с «Филадельфией»

Экс-игрок НБА и трёхкратный чемпион лиги Дэнни Грин заявил, что был шокирован, увидев новость о переходе форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию».

«Я такой: да нет, это не может быть настоящей новостью. Шэмс [Чарания], тебя что, кто-то взломал? Ну правда, это же не может быть реальной новостью, понимаешь, о чём я? Два года, $ 8 млн — и в «Филадельфию»… Для меня это вообще не было в списке возможных вариантов. Так что да, я был в шоке. Наверное, это шокировало меня примерно так же, как новость о Джейлене Брауне», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Сиксерс» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. При этом второй год соглашения является опцией игрока.