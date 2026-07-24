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Адетокунбо втайне не хотел прихода Леброна в «Майами» — источник

Адетокунбо втайне не хотел прихода Леброна в «Майами» — источник
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Журналистка Эмма Ванс сообщила, что форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо не был заинтересован в переходе четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в команду, несмотря на свои публичные заявления в поддержку такого варианта.

«Теперь, когда Леброн Джеймс принял решение подписать контракт с «Филадельфией Сиксерс», могу поделиться одной деталью, ставшей известной в ходе этого процесса.

По информации источника, Яннис Адетокунбо публично выступал за приглашение Леброна, однако за кулисами не был заинтересован в совместной игре с ним. Сообщается, что Яннис считал такой вариант не лучшим решением с учётом состава команды и игрового стиля, который ему якобы пообещали перед подписанием нового контракта», — написала Ванс на своей странице в социальной сети Х.

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